В России с 1 мая больше не будет дешевой ипотеки Эксперт Кузнецов предупредил об отмене ипотеки по минимальным ставкам с 1 мая

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С начала мая минимальные ставки по ипотекам прекращаются в связи с тем, что Центробанк ужесточает правила, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николая Кузнецова. По его мнению, регулятор повышает добавки к коэффициентам риска по кредитам долевого участия на приобретение жилья в новостройках.

Это вызовет значительное сокращение спроса на первичном рынке недвижимости. Строителям будет труднее продавать объекты в процессе строительства, — подчеркнул финансовый эксперт.

В настоящее время порог доступа к ипотеке на новые дома достаточно низок, и кредитная нагрузка на население увеличивается. Таким образом, доля высокорисковых ипотечных кредитов растет, что может негативно сказаться на экономике. Снижение спроса остановит рост цен на первичном рынке жилья и усилит конкуренцию, заключил экономист.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Пахомов и Сергей Колунов выступили с инициативой быстрее передавать квартиры от застройщика к дольщикам в случае досрочного завершения работ. Они предполагают, что мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на людей, которым приходится арендовать квартиру в ожидании собственного жилья. Кроме того, это также сократит и расходы застройщика, указал Колунов.