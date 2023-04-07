В ГД призвали передавать дольщикам квартиры при досрочном завершении работ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Застройщикам предложили быстрее передавать квартиры дольщикам в случае досрочного завершения работ, сообщает «360». С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Сергей Пахомов и Сергей Колунов. Эта мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на людей, которым приходится арендовать квартиру в ожидании собственного жилья. Помимо того, это также сократит расходы и застройщика, отметил Колунов.

Мы видим, что увеличивается <...> число граждан, которые хотят получить свое жилье раньше. Предлагаемые меры снизят финансовую нагрузку на граждан, поскольку им не придется арендовать жилье, а граждане, которые приобретали недвижимость для инвестирования, смогут раньше получать выгоду, — пояснил депутат.

Госдума приняла данный законопроект в первом чтении. Инициатива предусматривает определение штрафов для застройщиков в случае нарушения сроков строительства объектов, которые относятся к уникальным. Максимальный размер неустойки составит 5% от цены договора долевого участия в случаях, если сроки исполнения работ пострадали из-за санкций Запада.

Ранее в Госдуме предложили дать родителям возможность заключить договор мены с ребенком, которому принадлежит доля в недвижимости. Законопроект упростит процесс продажи купленного на маткапитал жилья. Один из авторов инициативы депутат Татьяна Буцкая уточнила, что с помощью договора мены семья сможет обменять долю ребенка на долю в квартире родственников.