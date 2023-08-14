Доллар пробил отметку в 100 рублей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Курс доллара на Московской Бирже впервые с 23 марта 2022 года превысил отметку в 100 рублей, составив 100,33 рубля, свидетельствуют данные торгов. Евро вырос до 109,52 рубля, подорожав на 0,74 рубля.

По состоянию на 09:10 мск доллар по расчетами « на завтра» поднялся на 0,72 рубля, достигнув показателя в 100,15 рубля.

С начала августа доллар подорожал почти на 9 рублей — 31 июля торги американской валютой закрылись на отметке 91,6025 рубля. Исторический максимум был зафиксирован 10 марта прошлого года, когда курс доллара поднимался до 121,5275 рубля.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, давление на рубль оказывает дисбаланс между спросом на иностранную валюту и предложением.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил NEWS.ru, что курс доллара приблизился к знаковой отметке 100 рублей, а это значит, что санкции Запада все-таки работают и России остается только держать удар. По его словам, можно уравнять значения валют, если деноминировать рубль в пропорции 1 к 100. Экономист также допустил, что для поддержания рубля ЦБ может провести заседание совета директоров раньше времени, подняв ключевую ставку.