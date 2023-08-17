Российские банки повысили ставки по вкладам Сбербанк, «Альфа-Банк» и ВТБ повысили ставки по рублевым вкладам до 12%

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Руководство Сбербанка приняло решение повысить ставки по рублевым вкладам до 12%, сообщается в пресс-релизе компании. Представители финансовой организации объяснили такой шаг повышением ключевой ставки. Отмечается, что доходность с таких вкладов будет увеличена. Такое же решение приняли банк ВТБ и «Альф-Банк».

В связи с повышением ключевой ставки Банка России «Сбер» увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых, — говорится в сообщении банка.

Новая ставка доступна клиентам, открывшим вклады линейки «Лучший процент» на три года. Кроме того, она распространяется на клиентов линейки, увеличивающих баланс срочных рублевых вкладов. Доходность вкладов линейки «Управляй» увеличилась до 11,26% годовых при условии открытия на два месяца на сумму от 100 тысяч рублей.

Доходность в 12% в ВТБ смогут получить клиенты, которые впервые откроют накопительный счет или переведут пенсию, передает РБК. Ставка по максимальному вкладу «Альфа-Банка» на три года теперь тоже составит 12% годовых.

Ранее Центробанк России отменил ограничение полной стоимости потребительских кредитов до конца 2023 года. Это предоставит кредиторам больше гибкости в подстройке процентных ставок. Данное решение распространяется не только на банки, но и на микрофинансовые организации. По всем прочим категориям полной стоимости кредитов МФО и ломбардов ограничения сохраняются.

Банк России допустил вероятность и дальнейшего повышения ключевой ставки. По словам представителей Центробанка, это зависит от процессов внутренней перестройки экономики и рисков со стороны внешних условий.