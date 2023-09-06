Курс доллара достиг 98 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

6 сентября курс доллара на Московской Бирже превысил отметку в 98 рублей, следует из данных торгов. По состоянию на 08:35 курс американской валюты составляет 98,09 рубля. Данный показатель является самым высоким с 15 августа.

По данным МосБиржи, утром 6 сентября американский доллар достигал максимальной отметки в 98,34 рубля. Курс евро же этим утром доходил до 105,45 рубля.

Ранее зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не исключает возможность повышения ключевой ставки в ходе заседания в сентябре. Причиной такого решения могут стать значительные проинфляционные риски, подчеркнул он. Также он пояснил, что в текущий момент инфляция складывается ближе к верхней границе прогноза на год — к 5–6,5%. При этом рост ВВП, по его словам, тоже складывается к высшей границе прогноза — к 1,5–2,5%.

До этого председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что Центробанк повысит ключевую ставку при условии ускорения в стране инфляции. Так регулятор попытается сдержать снижение курса рубля. При этом ориентир в 100 рублей за доллар будет иметься в виду, добавил депутат.