Банки пересматривают условия по ипотеке: как и когда вырастут ставки Ипотечные ставки потянулись вверх вслед за ключевой

Фото: Владимир Баранов/ТАСС

После резкого роста ключевой ставки крупнейшие российские банки начали поднимать ставки по ипотеке. Пока это коснулись только рыночных ипотечных программ. О пересмотре условий по ним уже объявили Сбербанк, ВТБ и некоторые другие банки. NEWS.ru рассказывает, сколько теперь стоит ипотека и стоит ли торопиться с оформлением жилищного кредита.

Как выросли ставки в «Сбере» и ВТБ

ВТБ готовится пересмотреть условия по ипотеке 21 августа. С понедельника ставка увеличится на два процентных пункта (сейчас ставки по таким программам начинаются от 11,5%), но будут важные исключения. «Условия потребительских кредитов до конца августа остаются без изменений», — говорится в сообщении пресс-службы ВТБ. Все заявки, одобренные по старой ставке до 20 августа включительно, будут действовать до 18 сентября. Льготные программы («Ипотека с господдержкой — 2020», «Семейная», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека») остались без изменений. При этом банк сохраняет ранее введенные дисконты по ним до 15 сентября, отметили в банке.

Сбербанк повысит ипотечные ставки по рыночным программам с 22 августа также на два процентных пункта. Сейчас ставки по ипотеке на новостройки начинаются от 11,4%, на «вторичку» — от 11,7%. «Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго: все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, в случае одобрения кредита смогут оформить его по прежним ставкам», — пояснили в пресс-службе банка. При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что предшествовало росту ставок

Во вторник, 15 августа, Центробанк внепланово повысил ключевую ставку — в последний раз такое было в феврале 2022 года. Решение принято на фоне быстрого ослабления рубля. Ставка увеличилась с 8,5% до 12%. Предыдущее повышение ставки было месяц назад, тогда этот показатель вырос с 7,5% до 8,5%. До этого ключевая ставка оставалась неизменной с сентября 2022 года.

В самом ЦБ объяснили недавнее повышение ставки продолжением усиления инфляционного давления. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться, отметил регулятор.

Опрошенные NEWS.ru эксперты предупредили, что после подъема ключевой ставки банки начнут повышать ставки по кредитам, в том числе по ипотеке.

Кто еще поднял или готовится поднять ставки

Совкомбанк с 17 августа повысил процентные ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 1,41 процентного пункта. «Это на 2,09 процентного пункта ниже, чем повышение ключевой ставки Банка России», — сообщили в пресс-службе банка.

В Росбанке ставки вырастут на 1,5 процентного пункта с 18 августа по всем базовым продуктам, включая новостройки и вторичное жилье. «Безусловно, „Росбанк Дом“, как и другие участники рынка, не может не реагировать на повышение ставки ЦБ», — подчеркнули в кредитной организации.

Альфа-Банк 15 августа заявил, что пока не будет повышать ставки по кредитам, в том числе по ипотеке. «Если у вас уже открыта ипотека или кредит — ставка не поднимется в любом случае», — говорится в телеграм-канале банка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда наступит удачное время для ипотеки

По мнению руководителя аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрия Таганова, в течение ближайшего полугода спрос на ипотеку будет сохраняться благодаря по-прежнему действующим программам господдержки.

«Ждать ли, пока ставки снизятся или жилье подешевеет, или не ждать? Говорить об этом бессмысленно. Как правило, большинство потенциальных покупателей стремятся успеть вскочить „в последний вагон“ и, соответственно, взять ипотеку по тем ставкам, которые пока еще существуют», — рассуждает эксперт. При этом Таганов напоминает, что пока не все банки ухудшили условия по ипотеке.

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой, диапазон ставок по стандартным ипотечным программам сейчас составляет от 9,9% до 15,3%. Часть банков готовы рассматривать заявки на прежних условиях, поэтому варианты оформить кредит по более низким ставкам еще есть, говорит она. Однако события на рынке меняются быстро, и предсказать, что будет, скажем, весной или в конце зимы, сейчас сложно, признают эксперты.

«Ожидать серьезного снижения цен на ликвидные квартиры не стоит, но можно более активно торговаться при покупке, чтобы нивелировать переплату, возникшую из-за роста ставок», — отмечает Решетникова. К тому же при возможном снижении ставок в будущем ипотеку можно будет рефинансировать, добавляет она.

Как можно сэкономить на ипотеке

О доступных способах снизить ежемесячный платеж по ипотеке NEWS.ru рассказывал ранее. Например, использовать реструктуризацию. Чем меньше мы занимаем у банка и чем длиннее срок ипотечного кредита, тем меньше будет и размер ежемесячного платежа. Поэтому один из самых эффективных способов снизить ипотечный платеж — увеличить срок кредитования. Это можно делать и тем, кто уже имеет ипотечный кредит (через реструктуризацию), и тем, кто находится на этапе его оформления. Главное, помнить: увеличение срока ипотеки в конечном итоге приводит к большей переплате. И здесь важен баланс между снижением размера ежемесячного платежа и размером переплаты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Помимо этого — заплатить банку дополнительную комиссию за снижение ставки, потратить на улучшение жилищных условий материнский капитал и воспользоваться льготными программами. Тем более что ставки по льготной ипотеке банки пока обещают не менять.

Напомним, с 2023 года получить льготную ипотеку на новостройки можно по ставке 8%. Сама программа действует до 1 июля 2024 года. По программе «Семейная ипотека» ставка составляет до 6%, в ДФО — до 5% годовых. Ставка по сельской ипотеке не превышает 3%. Более точно ставка определяется при обращении в банк, который принимает участие в программе. Кроме того, по ставке до 5% годовых могут взять ипотечный кредит IT-специалисты. В январе правительство РФ расширило параметры программы.

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