Выживший при падении Ми-8 на Камчатке журналист раскрыл детали ЧП

Журналист ВГТРК Николай Корженевский раскрыл в эфире телеканала «Россия 24» детали крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке. ЧП произошло 12 августа. Экономический обозреватель является одним из восьми выживших при падении машины на Курильском озере.

Он отметил , что пилот знал о плохой видимости и густом тумане, но всё равно принял решение совершить рейс. Корреспондент подчеркнул, что обязан жизнью спасателям, в считанные минуты отыскавшим место ЧП и вызволившим пострадавших из ледяной воды. Корженевский добавил, что группа туристов вылетела с аэродрома Витязь-Аэро в селе Николаевка.

Я почувствовал, что вертолёт начал снижаться, а за окном туман — не видно совершенно ничего, что конечно, мягко говоря, встревожило. Мы действительно точно потеряли прилично высоту, я не понимал, что происходит, и ждал уже всего, чего только можно. Но вертолёт снижался контролируемо до последней минуты, и потом я внезапно увидел воду, буквально в трёх метрах от себя за бортом, за иллюминатором, и буквально сразу же раздался удар, двух секунд не прошло, — вспомнил Корженевский.

По его словам, он быстро отстегнул ремень безопасности, набрал воздуха в лёгкие и через задний грузовой отсек покинул Ми-8. Журналист отметил, что вертолёт оказался грузовой машиной, переделанной под пассажирское воздушное судно.

Самая чудесная часть всего этого дела это то, как быстро нас нашли. <...> За три-четыре минуты в этой холодной воде приехали катера в большом количестве. Нашли нас, хотя мы были в трёх километрах от берега и всё ещё в чудовищном тумане. Они (спасатели. — NEWS.ru) очень профессионально действовали. Мы кричали. Они ехали, потом глушили мотор, мы кричали снова. Мы поняли друг друга, что им нужен ориентир — звук, — резюмировал Корженевский.

Накануне Георгий Кованцев, летевший на вертолёте Ми-8, который упал в озеро Курильское на Камчатке, описал последние секунды падения, а также их спасение. В вертолёте находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, жившие на одной базе. Был запланирован большой маршрут с прогулкой и ещё одним полётом. Всё шло по плану, техника работала, о неполадках не говорили. Затем вертолёт стал в густом и плотном тумане снижаться для посадки. Ми-8 ударился о воду, накренился и стал стремительно тонуть. Он добавил, что всплывать с глубины пришлось 30–40 секунд.

Ранее были опубликованы кадры с места крушения вертолёта Ми-8. Вероятные причины крушения — ошибка пилотов и техническая неисправность. Ведётся расследование причин катастрофы.