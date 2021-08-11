Стало известно о девяти выживших при крушении вертолёта на Камчатке

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова заявила, что после крушения вертолёта Ми-8 с туристами в Кроноцком заповеднике выжили девять человек из 16, сообщает ТАСС.

По нашей информации, выжили девять человек. Информация по остальным туристам и членам экипажа выясняется, — пояснила чиновница.

Кто-то из выживших самостоятельно выбрался из Курильского озера, в которое упал вертолёт, кого-то достали спасатели. Кроме них на месте крушения работают два борта авиакомпании «Витязь-Аэро». Также туда вылетели две бригады медиков Центра медицины катастроф, готовится отправиться на место крушения вертолёт МЧС России Ми-8 со спасателями и водолазами на борту.

Ранее стало известно, что экипаж пытался посадить вертолёт Ми-8 в условиях тумана, но он упал в озеро Курильское около кордона Озерного. Вертолёт летел из посёлка Николаево-2 на вулкан Хадутка. Озеро находится на территории Кроноцкого заповедника. Его сотрудники на лодках отправились к месту крушения после того, как услышали хлопок о воду. На борту вертолёта было 16 человек — 13 туристов и три члена экипажа.