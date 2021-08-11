Туристы погибли при падении в озеро вертолёта Ми-8 на Камчатке

Десять человек, по предварительным данным, погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 с туристами на Камчатке. Экипаж пытался посадить машину в условиях тумана, но она упала в озеро Курильское около кордона Озерного, сообщает «Интерфакс».

Агентство отмечает , что вертолёт летел из посёлка Николаево-2 на вулкан Хадутка. Озеро находится на территории Кроноцкого заповедника. Его сотрудники на лодках отправились к месту крушения после того, как услышали хлопок о воду.

В районе падения вертолёта идёт спасательная операция.

Ранее стало известно, что авария произошла около 10 утра по местному времени. Упал в воду вертолёт Ми-8 аэрокомпании «Витязь-Аэро». На его борту было 16 человек — 13 туристов и три члена экипажа.