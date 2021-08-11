Вертолёт с туристами упал на Камчатке

Вертолёт с туристами упал в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке. Авария произошла около 10 утра по местному времени, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, вертолёт Ми-8 аэрокомпании «Витязь-Аэро» упал в воду при посадке у кордона Озерного. На данный момент другие подробности неизвестны.

На борту вертолёта было 16 человек — 13 туристов и три члена экипажа. Выжили восемь человек. На место падения вертолёта направлен борт Центра медицины катастроф.

Ранее сообщалось, что в Латвии потерпел крушение частный самолёт, в результате чего погиб гражданин Литвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя администрации гражданской авиации республики Айвиса Винцевса.