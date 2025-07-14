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14 июля 2025 в 16:18

Пропажа вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке попала под прицел СК

СК проверит обстоятельства пропажи вертолета Ми-8 на Дальнем Востоке

Ми-8 Ми-8 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СК России начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8, следовавшего из Охотска в Магадан, передает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета России. Речь идет о возможном нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем гибель двух и более лиц.

Комсомольским-на-Амуре следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что на пропавшем вертолете не сработал радиомаяк. На борту воздушного судна находилось пять человек. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался. Местонахождение судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия (в настоящее время они приостановлены до утра).

Ранее сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) вертолет Ми-8 авиакомпании АЛРОСА совершил вынужденную посадку в 26 километрах от Ленска. Инцидент произошел 14 июля в 16:00 по местному времени (10:00 мск) во время выполнения лесоавиационных работ. Никто не пострадал.

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