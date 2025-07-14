Поиски пропавшего Ми-8 в Хабаровском крае приостановлены до утра

В Хабаровском крае приостановлены поиски исчезнувшего при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан вертолета Ми-8 авиакомпании «Взлет», рассказал РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. На данный момент поисковые мероприятия проводить не представляется возможным, поскольку в районе стемнело. Поиски должны возобновиться утром.

Ранее сообщалось, что на пропавшем вертолете не сработал радиомаяк. На борту воздушного судна находилось пять человек. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался.

Как отметил представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района, Ми-8 не подавал сигнала бедствия. По его словам, погода в районе происшествия была нормальная.

Ранее департамент полиции и пограничной охраны Эстонии сообщал, что утром 6 июля вертолет упал в Балтийское море между островами Вилсанди и Сааремаа. Все находившиеся на борту остались живы, с ними был установлен контакт. Причины крушения неизвестны.