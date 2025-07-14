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14 июля 2025 в 13:01

Раскрыты новые детали о загадочном исчезновении Ми-8 на Дальнем Востоке

На пропавшем под Хабаровском вертолете Ми-8 не сработал аварийный маяк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Аварийный радиомаяк не сработал на вертолете Ми-8, исчезнвушем при перелете из населенного пункта Охотск в Магадан, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. По словам собеседника агентства, местонахождение воздушного судна пока не установлено.

Воздушное судно на связь не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту воздушного судна находилось пять человек. Местонахождение судна не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия, — сказал источник.

Ранее представитель Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Охотского района сообщил, что вертолет Ми-8 не подавал сигнала бедствия. По его словам, погода в районе происшествия нормальная.

До этого в оперативных службах информировали, что на борту пропавшего на Дальнем Востоке вертолета Ми-8 находились пять человек. Как уточнил Telegram-канал «112», на борту находились три члена экипажа и два техника. Вертолет должен был прилететь в Магадан в 19:00 по местному времени, однако до пункта назначения не добрался.

Дальний Восток
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