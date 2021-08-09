Частный самолёт разбился в Латвии

В Латвии потерпел крушение частный самолёт, в результате чего погиб гражданин Литвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова представителя администрации гражданской авиации республики Айвиса Винцевса.

Инцидент произошёл в окрестностях города Цесис, который находится в 130 км от Риги. Сам частный самолёт был зарегистрирован в Литве, его модель не уточняется.

В окрестностях Цесиса произошло авиационное происшествие с самолётом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек. Говорить о причинах случившегося пока рано, — сказал Винцевс.

Он уточнил, что на борту находились два человека — оба граждане Литвы. Один погиб от полученных травм, другого доставили в больницу. Расследованием занимаются следователи. Они устанавливают причины крушения.

Ранее самолёт Су-35 разбился в Сахалинской области. Борт вылетел из аэропорта Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре. Самолёт поднялся в воздух, однако через четыре минуты после взлёта пилот катапультировался. Сообщается, что судно упало в 50 км от посёлка Смирных.