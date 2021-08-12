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Появилось видео с места падения вертолёта на Камчатке

08:26, 12 августа 2021
Появилось видео с места падения вертолёта на Камчатке Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю
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Опубликованы кадры с озера Курильское на Камчатке, над которым 12 августа потерпел крушение вертолёт Ми-8. На его борту были 13 туристов из Москвы и Петербурга и экипаж. Видео опубликовал 5-tv.ru.

Найдены после крушения восемь человек, их доставили в Петропавловск-Камчатский. Двое пациентов в тяжёлом состоянии находятся в реанимации, опасений за их жизнь у врачей нет, об этом сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Его слова приводит РИА Новости.

Вероятно, остальные пассажиры погибли. Вертолёт опустился на дно озера, его глубина более 100 метров, при этом температура поверхности воды около 14 градусов.

По предварительным данным, вертолёт садился в тумане. Вероятные причины крушения — ошибка пилотов и техническая неисправность. Ведётся расследование причин катастрофы.

Ранее сообщалось, что после крушения вертолёта восемь человек числятся пропавшими. Известно, что перед вылетом Ми-8 был осмотрен, неполадок не было обнаружено, но посадка проходила в условиях тумана.

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