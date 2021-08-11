Уголовное дело возбудили после падения вертолёта в озеро на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц, после крушения на Камчатке вертолёта Ми-8. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
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Ранее стало известно, что после крушения вертолёта Ми-8 с туристами в Кроноцком заповеднике выжили девять человек из 16. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. Кто-то из выживших самостоятельно выбрался из озера, кого-то достали спасатели.