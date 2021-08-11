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Уголовное дело возбудили после падения вертолёта в озеро на Камчатке

03:55, 12 августа 2021
Уголовное дело возбудили после падения вертолёта в озеро на Камчатке Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц, после крушения на Камчатке вертолёта Ми-8. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В управлении подчеркнули, что на место крушения в Кроноцкий заповедник выехала следственная группа. Ей предстоит установить обстоятельства крушения вертолёта, на борту которого находились три члена экипажа и 13 туристов, один из них ребёнок. Вертолёт упал в озеро Курильское, в котором и затонул.

Ранее стало известно, что после крушения вертолёта Ми-8 с туристами в Кроноцком заповеднике выжили девять человек из 16. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. Кто-то из выживших самостоятельно выбрался из озера, кого-то достали спасатели.

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