Уголовное дело возбудили после падения вертолёта в озеро на Камчатке

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушениях правил безопасности воздушного транспорта, повлекших смерть двух и более лиц, после крушения на Камчатке вертолёта Ми-8. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

В управлении подчеркнули , что на место крушения в Кроноцкий заповедник выехала следственная группа. Ей предстоит установить обстоятельства крушения вертолёта, на борту которого находились три члена экипажа и 13 туристов, один из них ребёнок. Вертолёт упал в озеро Курильское, в котором и затонул.

Ранее стало известно, что после крушения вертолёта Ми-8 с туристами в Кроноцком заповеднике выжили девять человек из 16. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова. Кто-то из выживших самостоятельно выбрался из озера, кого-то достали спасатели.