Выживший при крушении Ми-8 на Камчатке описал последние секунды падения

Георгий Кованцев, летевший на вертолёте Ми-8, который упал в озеро Курильское на Камчатке, описал последние секунды падения, а также их спасение. Его слова приводит Telegram-канал Baza.

В вертолёте находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, жившие на одной базе. Был запланирован большой маршрут с прогулкой и ещё одним полётом. Всё шло по плану, техника работала, о неполадках не говорили. Затем вертолёт стал в густом и плотном тумане снижаться для посадки.

Ми-8 ударился о воду, накренился и стал стремительно тонуть.

Я увидел щель в задней рампе. Она, видно, при ударе раскрылась. Просунул туда ладонь, она открылась с помощью воды. И таким образом все, кто сидел в хвосте, выплыли. Их ровно половина, восемь человек, — рассказал Кованцев.

Он добавил, что всплывать с глубины пришлось 30–40 секунд.

Ранее были опубликованы кадры с места крушения вертолёта Ми-8. Вероятные причины крушения — ошибка пилотов и техническая неисправность. Ведётся расследование причин катастрофы.