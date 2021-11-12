ВИП-палата и фото дочери: друг Джигарханяна раскрыл новые детали его смерти

Театральный продюсер Артур Согомонян, который больше 30 лет дружил с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, в преддверии годовщины смерти актёра раскрыл в беседе с NEWS.ru новые детали его последних дней и рассказал о несбывшейся мечте. По словам Согомоняна, врачи окружили 85-летнего Джигарханяна теплом и заботой и поместили в ВИП-палату, где были все удобства и необходимое оборудование. Сам артист мечтал написать книгу, посвящённую дочери Елене, которая трагически погибла в 1987 году, и перед смертью смотрел именно на её фото.

Как рассказал Артур Согомонян, последние два года, до самой смерти (артист умер 14 ноября 2020 года), Армена Джигарханяна наблюдали врачи клиники МГУ. Её главврач Армаис Камалов был близким другом актёра.

Возраст обострил болезни, у Армена Борисовича отказали обе почки, приходилось подключать к искусственной. Специально для него оборудовали палату, где стояли реанимационное оборудование, телевизор, диванчик для посетителей. Постоянно дежурил кто-то из персонала, руководитель отделения реанимации всегда был на связи. Отношение было очень заботливым, — рассказал Артур Согомонян.

По словам друга артиста, Джигарханян так и не успел исполнить собственную мечту: он хотел написать книгу в формате писем к дочери Елене, которая трагически погибла 30 декабря 1987 года.

Армен Борисович хотел написать книгу «Письма к Елене» по аналогии с «Письмами к Луцилию» римского стоика Луция Аннея Сенеки. К сожалению, книга не сложилась по разным причинам, — объяснил Согомонян.

Последнее желание Армена Джигарханяна также было связано с погибшей дочерью. Согомонян признался, что выполнить эту волю актёр попросил именно его.

Незадолго до смерти, в начале ноября прошлого года, Армен Борисович попросил меня достать из фотоальбома, который лежал в его больничной тумбочке, фото его дочери Лены. Я поместил фото в рамку и поставил на стол. Он часами смотрел на её портрет, — вспомнил Артур Согомонян.

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