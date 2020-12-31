Врач Джигарханяна назвал чушью сплетни о последних днях жизни актёра

https://static.news.ru/photo/a47311c2-4cfd-11eb-a82f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Университетской клиники МГУ Армаис Камалов, под присмотром которого последние дни до смерти провёл актёр театра и кино Армен Джигарханян, развеял слухи о якобы «плачевном состоянии» артиста.

Врач назвал полной чушью сплетни о том, что за Джигарханяном почти никто не ухаживал. По словам специалиста, о таком могут говорить только те, кто не видел артиста перед смертью.

Камалов добавил, что у знаменитого артиста был набор болезней, которые с возрастом прогрессировали. Он подчеркнул, что человеческие ресурсы не безграничны, как бы врачи ни старались продлить жизнь артиста, передаёт РЕН ТВ.

Врач не исключил, что сиделка и бывшая жена, которые в последнее время присматривали за актёром, не могли обеспечивать идеальный уход, потому что обе женщины пожилые. При этом специалист обратил внимание на то, что друзья Джигарханяна «обеспечивали ему быт», а также очень поддерживали. Благодаря этому он прожил последние годы.

Ранее медсестра клиники, где умер артист, рассказала, что вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова не приехала в больницу, узнав о смерти актёра. Женщина рассказала, что в день смерти в отделение приехала сиделка Джигарханяна. Её спросили, как себя чувствует его супруга. По словам сиделки, Татьяна Сергеевна только проснулась.

Другая медсестра, пожелавшая остаться неизвестной, сообщила, что артист поступил к больницу в запущенном состоянии и за ним, вероятно, никто не ухаживал. Джигарханян не понимал, где он находится, сколько сейчас времени, и не осознавал, что врачи хотят помочь ему. Медсестра уверяет, что последние полгода актёр провёл в «страшных муках», так как пролежни у него были «на спине и даже на пятках».

Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Его смерть не была скоропостижной. Состояние артиста значительно ухудшилось после дня рождения, писал NEWS.ru.