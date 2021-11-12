Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Умер писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет, сообщил телеканал «Россия-24».

Причиной смерти писателя стала острая сердечная недостаточность. 27 ноября артисту должно было исполниться 76 лет.

Коклюшкин начал литературную деятельность в 1969 году, публикуя свои юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты». С 1980 года стал писать для эстрады. Его сочинения исполняли многие артисты, в том числе Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко. Больше всего россиянам Коклюшкин запомнился своими монологами — «Ах так!», «Обидно», «Обалдеть» и другими.

На его счету более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идёт?!» и «Как стать душой компании». Он также принял участие в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», снятый «Союзмультфильмом» в конце 80-х.

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