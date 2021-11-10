Умерла звезда советского кино Валентина Малявина

Умерла заслуженная артистка России Валентина Малявина. Ей было 80 лет. Об этом РИА Новости сообщил её первый муж актёр Александр Збруев.

Печальное событие произошло 30 октября, однако сообщение об этом поступило только сейчас.

Это было абсолютно неподобающе для наших информаторов, потому что актриса, которая оставила свой след и в кинематографе, и была признана целой эпохой, в которой она существовала <...> она является частью биографии самого кинематографа и всех тех людей, с которыми она общалась, — заявил Александр Збруев.

Актёр также добавил, что он сожалеет, что сообщение о смерти Малявиной не поступило вовремя и зрители не смогли выразить соболезнования.

Валентина Малявина родилась в 1944 году в Москве. Окончила Театральное училище имени Щукина, служила в театре им. Вахтангова и московском театре «Артист». Известна ролями в фильмах «Иваново детство», «Король-олень», «Когда рядом мужчина» и других.

Ранее сообщалось, что потерявшая зрение Валентина Малявина, которая жила в доме-пансионате для ветеранов науки РАН, почти не принимала никого из прежних друзей и коллег. Такую жёсткую позицию заняла старшая сестра актрисы Татьяна, которую поддержал персонал пансионата.