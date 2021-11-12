Андрей Данилко: Коклюшкин был очень добрый, а Карцев меня терпеть не мог

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в беседе с NEWS.ru назвал скончавшегося писателя-сатирика Виктора Коклюшкина очень добрым человеком и рассказал о своём общении с другими представителями российского юмористического цеха. С Юрием Гальцевым, по словам Данилко, его связывают хорошие отношения, а вот Роман Карцев «терпеть не мог» Сердючку, признался артист.

Виктор Михайлович был одним из самых ярких писателей-сатириков, выступающих на сцене. Его необычный голос придавал шарм тексту. Я считаю, что он один из лучших в своём жанре, написал столько материала, а это очень непросто, — рассказал Данилко.

Он назвал Коклюшкина очень добрым, хорошим и «где-то неуверенным» в себе человеком. Кроме того, Андрей Данилко отметил застенчивость писателя-сатирика, в которой убедился после случая, произошедшего по окончании одного из сборных концертов.

Мы, молодые артисты, вышли на улицу, и как-то так получилось, что Коклюшкину не дали машину, а у нас она была. Я подошёл к нему: «Виктор Михайлович, давайте мы вас подвезём?» Еле упросили его сесть на переднее сиденье и довезли до дома. Ему было очень неловко, — вспомнил артист.

Исполнитель роли Верки Сердючки отметил, что со временем у него сложились хорошие отношения почти со всеми представителями старшего поколения российского юмористического цеха: с Михаилом Задорновым (1948–2017), Михаилом Жванецким (1934–2020), Юрием Гальцевым. Исключением был лишь Роман Карцев (1939–2018).

Карцев меня терпеть не мог. Он так на меня гнал в интервью... а однажды мы столкнулись с ним лицом к лицу в аэропорту Борисполя. Он стоял и не знал, что делать. Понимал: я знаю, что он про меня говорил. Мы с ним познакомились, и тогда я понял, что это свойство его характера — ему всё не нравилось, всё было плохо. Сошлись на почве одного снотворного — у обоих были проблемы со сном, — объяснил Андрей Данилко.

После этого, добавил артист, Карцев поменял о нём своё мнение и «в других интервью говорил, что Сердючка нашла свой жанр».

Ранее сообщалось, что Виктор Коклюшкин умер 12 ноября от острой сердечной недостаточности, ему было 75 лет. Писатель-сатирик Лион Измайлов рассказал NEWS.ru, что перед смертью Коклюшкин перестал общаться с Ефимом Шифриным, который прославился благодаря его монологам. Измайлов назвал Шифрина сложным и «не шибко благодарным» человеком.