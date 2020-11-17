Состоялись похороны Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище

https://static.news.ru/photo/731b2164-28e0-11eb-8824-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Ваганьковском кладбище состоялись похороны народного артиста СССР Армена Джигарханяна. Об этом сообщил друг актёра Артур Согомонян.

Армена Борисовича похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью, — сообщил Согомонян в беседе с РИА Новости.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Артист скончался от остановки сердца.

Армен Джигарханян попал в Книгу рекордов Гиннесса по числу исполненных ролей. Наибольшую известность он получил по участию в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Тегеран-43», «Ширли-мырли» и не только.

Ранее NEWS.ru писал, что пасынок Джигарханяна Степан рассказал о последних днях и словах артиста.

По его словам, смерть Джигарханяна не была скоропостижной, его состояние значительно ухудшилось после дня рождения.