Стало известно, кому достанется всё наследство Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/39a0e8ba-266a-11eb-aba2-fa163e074e61_660.jpg Армен Джигарханян Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Единственным наследником по завещанию Армена Джигарханяна является его приёмный сын Степан.

И никаких других наследников нет, — заявил журналистам ТАСС источник из окружения актёра.

По его словам, изначально завещание было составлено на бывшую супругу народного артиста СССР Виталину Цымбалюк-Романовскую, но Джигарханян его отменил.

54-летний Степан Джигарханян (фамилия при рождении Григорян) является сыном советского и армянского артиста Александра Григоряна, который умер в 2017 году. Отец не поддерживал с ним отношения, поскольку мать Степана Татьяна Власова была против. Позже она вышла замуж за Джигарханяна. Их брак был расторгнут в 2015 году. Степан Джигарханян в детстве снимался в кино, позже работал моделью. Сейчас проживет в Лос-Анджелесе.

У народного артиста СССР была дочь Елена от Аллы Ванновской. Она так же, как и мать, была актрисой и страдала от генетического заболевания «хорея». Трагически погибла в 1987 году.

Артист скончался 14 ноября в 06:00 от остановки сердца. Врачи пытались реанимировать его, но безуспешно. Любимцу публики было 85 лет. 3 октября он отпраздновал свой день рождения.

Друг Джигарханяна Артур Согомонян заявил, что состояние здоровья артиста было плачевным. В последнее время у него обострились хронические процессы, из-за чего он много времени находился в больнице. Продюсер Марк Рудинштейн считает, что побочной причиной смерти стал диабет, которой сильно влиял на все органы больного организма.

Как писал NEWS.ru, церемония прощания с Джигарханяном пройдёт 17 ноября. Об этом журналистам рассказал заведующий труппой Московского драматического театра, которым руководил покойный режиссёр, Вячеслав Дьяченко.