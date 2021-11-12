«Ушёл один из лучших»: Новикова высказалась о смерти Коклюшкина

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Если запретить продавать алкоголь без QR-кода, некоторая часть людей станет меньше пить, но это может негативно сказаться на экономике. К тому же увеличится рынок нелегального спиртного, заверил Lenta.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Надо понимать, что, с одной стороны, любые ограничения по продаже алкоголя приведут к тому, что люди будут меньше пить — хотя бы какая-то часть, — что хорошо. Но, с другой...