«Ушёл один из лучших»: Новикова высказалась о смерти Коклюшкина

Юмористка Клара Новикова высказалась о смерти писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Она назвала покойного литератором, абсолютно владеющим словом, который шутил не только на бумаге, но и в жизни.
Он был человек, который абсолютно владел словом, литератор, не просто писатель-сатирик и юморист. Быть писателем-сатириком это мало, кто умеет, мало кто видит так жизнь, как мог видеть Виктор Михайлович. Ушёл один из лучших. Достойнейший человек, с прищуром, с этой бородой и с усами. Очень остроумный, не просто шутил на бумаге, но и в жизни шутил, — рассказала Новикова NEWS.ru.
Ранее стало известно, что причиной смерти писателя стала острая сердечная недостаточность. Ему было 75 лет. Коклюшкин начал литературную деятельность в 1969 году, публикуя свои юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты». С 1980 года стал писать для эстрады.