Пасынок Джигарханяна назвал его смерть «ужасным совпадением»

https://static.news.ru/photo/3c2bba66-27cc-11eb-8e56-fa163e074e61_660.jpg Степан Джигарханян Фото: instagram.com/st_jigar

Народный артист СССР Армен Джигарханян ушёл из жизни в минувшую субботу, 14 ноября. Его приёмный сын Степан, живущий в США, обратил внимание на совпадение, которое он считает неслучайным.

Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулём в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушёл 14 ноября, в Америке ещё была пятница, 13-е... Такое вот ужасное совпадение, — приводит слова Степана Джигарханяна «Собеседник».

Несмотря на болезни, 3 октября Армен Джигарханян отметил 85-летний юбилей в своём театре. Степан рассказывает, что вскоре состояние отца заметно ухудшилось. Мужчина признаётся, что надеялся успеть прилететь в Москву и застать отца живым, но сейчас даже не знает, сможет ли попасть на похороны.

Понимаю, что в условиях пандемии, локдаунов, отложенных рейсов очень трудно успеть к похоронам. Но я сделаю всё от меня зависящее, чтобы прилететь проститься с отцом, — сказал Джигарханян-младший.

У самого Степана, по его словам, накануне случившегося не было никаких дурных предчувствий. Сейчас он обеспокоен состоянием матери, Татьяны Власовой, которая «плачет от горя». Траурными мероприятиями занимаются друзья семьи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Армен Джигарханян будет похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве во вторник, 17 ноября, рядом с дочерью, погибшей в 1987 году. Прощание пройдёт в театре Джигарханяна с 12:00 до 14:00 в открытом формате, проводить любимого артиста в последний путь смогут все желающие.