Измайлов заявил, что Коклюшкин перед смертью перестал общаться с Шифриным

Артист Лион Измайлов рассказал в беседе с NEWS.ru, что перед смертью Виктор Коклюшкин перестал общаться с Ефимом Шифриным, который прославился благодаря монологам писателя-сатирика, скончавшегося 12 ноября от сердечной недостаточности. Измайлов назвал Коклюшкина добрым и отзывчивым, а Шифрина — сложным и «не шибко благодарным» человеком.

Как рассказал Лион Измайлов, начиная с 1970-х годов они с Коклюшкиным часто выступали вместе на сцене, печатались в «Литературной газете».

Он был добрым и отзывчивым. Надо сказать, что благодаря Вите состоялся такой артист, как Ефим Шифрин. Он много лет писал ему, стал автором лучших монологов Шифрина. Коклюшкин сыграл большую роль в становлении Шифрина, благодаря ему Ефим стал известным, — отметил Лион Измайлов.

По словам писателя-сатирика, в последние годы Виктор Коклюшкин и Ефим Шифрин всё больше отдалялись друг от друга.

У них уже не было контакта. Шифрин такой человек... мягко говоря, сложный, не шибко благодарный. Витя мне сам говорил, что они почти не общаются, — рассказал Измайлов.

Виктор Коклюшкин не только сочинял сатирические монологи для других артистов, но и сам нередко выступал на сцене. Он выделялся специфическим, запоминающимся голосом.

Он (голос. — NEWS.ru) ему поначалу мешал, а потом люди привыкли. Он выходил на сцену, произносил первую фразу — и все тут же начинали смеяться. У него был смешной образ, — добавил Лион Измайлов.

Измайлов нередко приглашал Коклюшкина участвовать в своих телепередачах, которые начал снимать ещё в 1980-е: «Взрослые и дети», «Шоу-досье», «Смешные люди», «Измайловский парк». Писатель-сатирик посетовал, что в последние годы Виктор Коколюшкин сильно похудел и стал всё чаще отказываться от съёмок.

Я понимал, что у него проблемы со здоровьем, и не лез с расспросами, — объяснил Измайлов.

Артист «Аншлага» Николай Лукинский охарактеризовал Виктора Коклюшкина как выдающегося драматурга и назвал его смерть большой потерей.

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