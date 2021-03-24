Ефим Шифрин рассказал о скромной пенсии, на которую сложно прожить

https://static.news.ru/photo/48caf13e-8d3d-11eb-b074-96000091f725_660.jpg Ефим Шифрин Фото: koteljnik/instagram.com

В день своего 65-летия актёр и шоумен Ефим Шифрин раскрыл размер своей пенсии. Он получает 13 тысяч рублей, на которые, по его словам, в Москве прожить невозможно.

Шифрин отметил, что начал получать выплаты пять лет назад, когда ему исполнилось 60. При этом он продолжает работать, а пенсия «просто на книжке копится» и впоследствии «идёт в общий счёт трат».

13 тысяч — это потому что я работающий пенсионер. Если б не работал, получал бы больше. А если бы не отнекивался в своё время от звания, то имел бы ещё 30 тысяч в месяц, — посетовал Шифрин в интервью изданию StarHit.

Пенсионер эстрады признался, что в былые годы «бежал от этого», так как звания вроде народного или заслуженного артиста считал некими советскими атрибутами и сравнивал себя в таком статусе с западными звёздами. Поэтому когда Театр эстрады предложил ему подать документы на звание, он лишь отмахнулся. Если бы знал тогда, что в будущем к регалиям будет прилагаться ещё и 30 тысяч, возможно, не был бы так категоричен, признался Шифрин.

Ранее, как писал NEWS.ru, артист сравнил себя с Хансом Кристианом Андерсеном, который, как и он, не имел детей. Вместе с тем, заверил шоумен, у него огромное количество родственников, с которыми он ежегодно встречается в Израиле.