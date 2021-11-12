Звезда «Аншлага» Лукинский назвал смерть Коклюшкина большой потерей

Один из участников программы «Аншлаг» юморист Николай Лукинский в разговоре с NEWS.ru охарактеризовал писателя-сатирика Виктора Коклюшкина как выдающегося и талантливого драматурга, с которым было очень приятно общаться в жизни. Он назвал его смерть большой потерей.

Большая потеря, был выдающийся и прекрасный автор, талантливый драматург и эстрадный писатель. Лично я был с ним знаком. Был очень добрым человеком, я никогда не слышал, чтобы он повысил голос, сказал хоть какое-нибудь грубое слово. Очень приятно с ним было общаться, в жизни был совершенно прекрасный, никогда не раздражался, не злился ни на кого, — сказал Лукинский.

Юморист добавил, что Коклюшкин внёс огромный вклад в развитие культуры — его произведения исполняли многие известные артисты, в том числе Клара Новикова и Ефим Шифрин. Лукинский последний раз встречался с сатириком три года назад на концерте, тогда Коклюшкин был абсолютно здоров.

Юмористка Клара Новикова назвала покойного литератором, абсолютно владеющим словом, который шутил не только на бумаге, но и в жизни.

Ранее стало известно, что причиной смерти писателя стала острая сердечная недостаточность. Ему было 75 лет. Коклюшкин начал литературную деятельность в 1969 году, публикуя свои юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты». С 1980 года стал писать для эстрады.