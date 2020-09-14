Трижды женатый Лион Измайлов рассказал, как застрелили его девушку

https://static.news.ru/photo/da2d65a0-f673-11ea-adab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Известный сатирик Лион Измайлов стал гостем программы «Судьба человека», где рассказал о перипетиях своей судьбы и оставивших след в душе потерях. По словам 80-летнего юмориста, одним из самых трагичных воспоминаний останется неожиданный уход их жизни его девушки, которую застрелил её бывший молодой человек.

Измайлов признался, что в Валентину он влюбился с первого взгляда. Она была очень красива и нравилась всем без исключения.

Я стал ухаживать за ней. Но вмешался её бывший парень, с которым они встречались много лет. У нас с ним возник конфликт, — признался сатирик.

По его словам, как-то раз Валентина осталась у подруги. В этот вечер к ним пришёл её бывший и начал выяснять отношения.

Он сказал Валентине, мол, уходи отсюда. Валя не ушла. Тогда он выстрелил ей в голову, а потом покончил с собой, — поделился артист.

Он отметил, что девушку отвезли в больницу, однако врачи не смогли спасти её жизнь. После этой трагедии Измайлов долго не хотел новых отношений, но со временем боль утраты прошла, и он встретил новую любовь.

В студии передачи он рассказал о своем ранее неизвестном браке. Он был женат на журналистке по имени Алла, однако влюблённые не смогли ужиться под одной крышей и спустя год развелись. Позже сатирик встретил свою нынешнюю супругу Елену Сорокину, с которой живёт по сей день. Жизнь супругов не была безоблачной, они пережили развод, а спустя какое-то время поняли, что не могут друг без друга и вновь стали жить вместе.

У меня тяжело болела мама, я был нервный, и на этой почве у нас возникло недопонимание. Полгода мы жили врозь. Потом я понял, что не могу без Лены. Мы встретились и стали снова жить вместе. В итоге снова расписались, а в 1983 году обвенчались, — вспоминает юморист.

Ранее, как писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак сообщила, что причиной её развода с актёром Максимом Виторганом стало то, что со временем супруги перестали разделять взгляды на жизнь и досуг. Откровения прозвучали в шоу Агаты Муцениеце на YouTube «Честный развод». По словам Ксении, у неё с мужем образовались разные компании. Он предпочитал жарить шашлыки в компании друзей и слушать песни под гитару, а телезвезде нравилось бывать в гостях у других людей.