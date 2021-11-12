«В тяжёлом состоянии»: Регина Дубовицкая рассказала о госпитализации мужа

Основательница юмористической телепрограммы «Аншлаг» Регина Дубовицкая сообщила NEWS.ru о госпитализации 84-летнего супруга, доктора физико-математических наук Юрия Айвазяна. По словам телеведущей, он находится в тяжёлом состоянии. Причиной госпитализации могли стать проблемы с сердцем.

Мой муж сейчас в больнице, он в тяжёлом состоянии, — сообщила Дубовицкая.

С Айвазяном телеведущая познакомилась ещё в юности в поезде Пятигорск — Сочи. В 1966 году у них родилась дочь Илона.

Как рассказал источник NEWS.ru в окружении ведущей, причиной госпитализации мужа Дубовицкой могли стать проблемы с сердцем. Недавно он перенёс операцию на сердце.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Зимняя вишня» Елена Сафонова была госпитализирована после ДТП в Москве. Актриса была помещена в отделение травматологии НИИ Склифосовского с переломами двух рёбер. По словам врачей, её состояние оценивается как средней степени тяжести.