Депутат Госдумы заявила о возможности заочного ареста украинских артистов

Украинских журналистов и артистов, чьи высказывания могут дискредитировать использование Вооружённых сил России в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности, следует проверить на нарушение соответствующего закона, заявила в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Депутат призвала Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ адекватно ответить на заочный арест Украиной Никиты Михалкова, Николая Баскова, а также Олега Газманова.

По мнению Драпеко, для российских артистов создана вполне реальная угроза, так как «если Украина обратится в Интерпол, того же Николая Баскова могут задержать прямо в аэропорту третьей страны». Парламентарий обратила внимание на то, что Россия пока никак не отреагировала на нелицеприятные высказывания ряда деятелей культуры и журналистов Украины о действиях ВС РФ в рамках спецоперации в соседней стране. Речь идёт, в частности, о Дмитрии Гордоне, Максе Барских, Иване Дорне, Светлане Лободе и других.

Я считаю, их слова надо проверить Следственному комитету, Генпрокуратуре, и в случае если подтвердятся нарушения действующего российского законодательства о запрете дискредитации действий ВС РФ и откроются другие факты, мы должны отреагировать адекватно. Вплоть до заочного ареста, — заявила Драпеко.

Она добавила, что в самое ближайшее время намерена обсудить этот вопрос с коллегами из комитета Госдумы по информационной политике. По мнению Драпеко, «скорее всего, такое обращение в следственные органы по поводу высказываний украинских артистов будет принято».

Ранее стало известно, что Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело по фактам заочных арестов российских деятелей культуры на Украине. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

Фигурантами дела станут должностные лица украинской Генпрокуратуры, принявшие решение о заочном аресте актёра и режиссёра Михалкова, народного артиста России Баскова, певца и композитора Газманова, а также телеведущей Тины Канделаки.

Российские звёзды подозреваются в посягательстве на территориальную целостность страны. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, в случае неявки в суд для предъявления обвинений артисты будут объявлены в международный розыск.