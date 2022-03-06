Украина предъявила обвинения телеведущей Тине Канделаки

Прокуратура Украины предъявила обвинения российской телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала руководитель ведомства Ирина Венедиктова, сообщает ТАСС. Она обратилась лично к Канделаки и сообщила, что в ближайшие дни ту объявят в международный розыск.

К вам я вынуждена обратиться, Тинатин Гивиевна Канделаки. В качестве генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине — лицо, подозреваемое в совершении преступления, — написала Венедиктова.

На Украине процедура сообщения о подозрении приравнивается к предъявлению обвинения.

В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск, — добавила генпрокурор.

Она также прикрепила к своему сообщению фотокопию обвинительного заключения. Украинские власти предъявили Канделаки обвинение по статье о финансировании действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы страны.

По словам Венедиктовой, после объявления в международный розыск телеведущую может ожидать задержание за пределами РФ с целью выдачи Украине. Причиной санкций в отношении Канделаки называются её высказывания в Telegram-канале, где она посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим политикам покинуть страну и вернуть пост свергнутому в результате госпереворота в 2014 году президенту Виктору Януковичу.

Ранее Венедиктова также сообщала о заочном аресте российского певца и композитора Олега Газманова по той же статье, что и Канделаки, и намерении объявить его в международный розыск, а также о заочном аресте режиссёра Никиты Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность Украины».