Макс Барских запретил использовать свои песни в России

Украинский певец Макс Барских запретил использовать свои песни на территории России. Об этом он сообщил в видеообращении в своём Instagram-аккаунте. Кроме того, артист заявил, что разрывает контракты с российскими компаниями.

Я официально заявляю, что с завтрашнего дня я запрещаю использовать свою музыку в любом виде на территории Российской Федерации всем телеканалам, всем радиостанциям, всем фильмам и телесериалам, где бы она была использована в качестве саундтреков, — сказал исполнитель.

Он также отметил, что изымает весь каталог своих песен из цифрового пространства России, и предложил украинским артистам последовать его примеру.

4 марта вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сообщил, что отменил выступления в России, которые должны были состоятся в декабре в Москве и Новосибирске. Соответствующий пост появился на странице исполнителя в Instagram. Причины отмены певец не указал, но опубликовал свою фотографию на фоне киевской въездной стелы.