Спевший песню «Любимый город» лидер Rammstein отказался выступать в России

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн сообщил, что отменил выступления в России, которые должны были состоятся в декабре в Москве и Новосибирске. Соответствующий пост появился на странице исполнителя в Instagram. Причины отмены певец не указал, но опубликовал свою фотографию на фоне киевской въездной стелы.

Отменён, — написал Линдеманн напротив дат выступлений в России в концертном расписании.

Англоязычные подписчики поддержали решение вокалиста отказаться от поездки в Россию, но отметили, что это стоило сделать раньше. При этом поклонники из России разочаровались постом кумира и отметили, что после этого не ждут Линдеманна в России.

Российская актриса Инна Королёва, исполнительница роли Марии Будько в популярном сериале «Сваты», производством которого занималась основанная Владимиром Зеленским студия «Квартал 95», ранее рассказала NEWS.ru об отношениях с украинскими коллегами на фоне военной спецоперации РФ на Украине. По её словам, участвовавшие в съёмках «Сватов» актёры продолжают по-доброму общаться и не оскорбляют друг друга. При этом звезда сериала пожаловалась на угрозы неизвестных лиц, которые пишут ей сообщения в соцсетях с пожеланиями «гореть в аду».