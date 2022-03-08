СКР возбудит дело в связи с заочными арестами артистов из России на Украине

Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело по фактам заочных арестов российских деятелей культуры на Украине. Соответствующее распоряжение отдал руководитель ведомства Александр Бастрыкин. Фигурантами дела станут должностные лица украинской Генпрокуратуры, сообщается на сайте СКР.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил <...> возбудить уголовное дело <...> по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) и ст. 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны. До этого аналогичное решение было вынесено в отношении актёра и режиссёра Никиты Михалкова.

Кроме того, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объявила о заочном аресте певца и композитора Олега Газманова. По её словам, в случае неявки в суд для предъявления обвинений артист будет объявлен в международный розыск.