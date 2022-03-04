На Украине заочно арестовали кинорежиссёра Никиту Михалкова

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что суд в Киеве заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность» страны. Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает деятеля культуры в нарушении закона за его высказывания в поддержку войны, сообщает РИА Новости.

Никита Сергеевич Михалков, украинский независимый, справедливый суд разрешил прокурорам вас задержать с целью доставки в суд для избрания меры пресечения, — рассказала Венедиктова.

Она добавила, что режиссёр может быть задержан при пересечении границы практически любого государства. По словам генпрокурора, запущена процедура объявления Михалкова в международный розыск.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер ранее выступила против дискриминации русскоязычного населения ФРГ. Она также осудила агрессию в отношении людей с российскими корнями. Министр добавила, что власти будут защищать всех людей и все учреждения в Германии. Она также добавила, что эта защита распространяется и на людей с украинскими корнями. Она при этом не стала приводить примеры такой агрессии и дискриминации в отношении русскоязычного населения.