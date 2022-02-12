Украинский журналист Гордон обратился к Путину и Зеленскому

Основатель украинского интернет-издания «Гордон» Дмитрий Гордон записал обращение к президентам РФ и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также к российским матерям. У украинцев есть Родина, и они будут её защищать вне зависимости от того, какие планы на неё имеет российский лидер, отметил журналист в видеообращении, опубликованном «Гордоном».

Гордон снял видео в центре Киева, где он и родился. Журналист указал , что находится на площади Льва Толстого, который, узнав о «планах» Путина, «наверняка перевернулся бы в гробу, и не один раз».

У нас — у украинцев, у киевлян — есть Родина. И нам всё равно, какие у вас на неё планы. Хотите ли вы бомбардировать Киев и другие города Украины, хотите ли вы зайти сюда в результате наземной операции, чтобы сеять здесь смерть, нам, повторяю это, всё равно. Мы будем защищать свою Родину. Потому что Родина — это мама. И другой Родины ни у кого из нас нет, — подчеркнул Гордон.

Он также обратился к россиянкам, чьи дети в настоящее время «в огромном количестве» находятся на границе с Украиной.

Мы любим свою землю. Мы никому не угрожаем, в том числе и России. И мы хотим, чтобы вы поняли: всех, кто переступит украинскую землю, мы будем убивать. У нас нет другого выхода — мы будем защищать своё. Если у вас есть возможность, дорогие российские матери, воздействовать на своих детей, чтобы они не шли к нам, — сделайте это. Помните главное: Путин и его друзья сюда не придут. Они рисковать своими жизнями не будут. Они пришлют ваших детей, как мясо, — считает журналист.

Гордон также указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на недопустимость молчания в ситуации, когда стране грозит катастрофа. Он уверен, что Зеленский должен выступить с обращением к нации.

Единственное — нам непонятно, что происходит. Вы не обращаетесь к народу, к нации со словами, которые бы разъяснили, что делать каждому украинцу в ситуации, когда более 100 тыс. российских солдат сосредоточено вокруг украинской границы, когда отменяются полёты самолётов, закрыто воздушное пространство, когда уезжают послы, а другие страны эвакуируют своих граждан. Объясните, пожалуйста, украинцам, что нам делать. Когда будут раздавать оружие, если это нужно, где каждый должен занять позицию в час икс, — написал Гордон.

Ранее стало известно, что Киев просит о встрече с Россией и всеми государствами — участниками Венского документа ОБСЕ в течение 48 часов после того, как не получил ответ об усилении и передислокации войск РФ вдоль границы, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Министр также напомнил Москве, что необходимо выполнять обязательства о прозрачности действий военных, чтобы не допустить напряжённости в регионе.