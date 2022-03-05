«Это приказ на уничтожение»: адвокат о заочном аресте Михалкова на Украине

Эксперт по международному праву, адвокат Евгений Яворский в беседе с NEWS.ru посоветовал соблюдать осторожность кинорежиссёру Никите Михалкову, решение о заочном аресте которого в связи с подозрением в «посягательстве на территориальную целостность» Украины накануне принял суд Киева. Он предупредил, что Михалкову может грозить не только реальный арест в случае объявления в международный розыск и задержания в третьей стране, но и физическое устранение. По мнению Евгения Яворского, заочный арест, по сути, красная тряпка для националистов.

Как объяснил Евгений Яворский, согласно статье 281 УПК Украины (розыск подозреваемого), «если во время досудебного расследования местонахождение подозреваемого неизвестно или лицо находится за пределами Украины и не является без уважительных причин по вызову следователя, прокурора, при надлежащем уведомлении о таком вызове следователь, прокурор объявляет его розыск».

Это (задержание Никиты Михалкова. — NEWS.ru) возможно, если его объявят в международный розыск, задержат в какой-нибудь стране и передадут в Интерпол, — прокомментировал Евгений Яворский.

Эксперт назвал маловероятным, что Никита Михалков по какой-либо причине сам поедет на Украину. Однако он посоветовал режиссёру соблюдать осторожность, даже оставаясь на территории России.

По сути, это (заочный арест. — NEWS.ru) негласный приказ «фас» для националистов и безумных фанатиков, некий скрытый приказ на уничтожение. Михалкову надо быть осторожным, — заключил Евгений Яворский.

Ранее актёр, кинорежиссёр и друг председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова Александр Адабашьян в беседе с NEWS.ru назвал космической глупостью власти Украины решение Генпрокуратуры страны о заочном аресте кинодеятеля по подозрению в «посягательстве на территориальную целостность». Он добавил, что данное решение не способно повлиять на позицию Никиты Михалкова о происходящем на Украине. По мнению Адабашьяна, взять Михалкова под стражу украинскому правосудию не удастся, так как вряд ли «Никита Сергеевич сам приедет на Украину, наклеив бороду».

В комментарии для NEWS.ru Никита Михалков отреагировал на свой заочный арест властями Украины. Он сказал, что если генпрокурор соседнего государства Ирина Венедиктова, заявившая о соответствующем решении суда в Киеве в связи с высказываниями артиста в поддержку военной спецоперации РФ на Украине, предполагает, что русский кинорежиссёр может повлиять на территориальную целостность целой страны, то у него «возникает ощущение, что они со своим президентом нюхают на пару».