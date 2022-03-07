Суд Украины заочно арестовал Николая Баскова

Украинский суд заочно арестовал народного артиста России Николая Баскова по делу о посягательстве на территориальную целостность страны, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на странице в Facebook, передаёт ТАСС. После начала военной операции на Украине певец публично поддержал действия РФ, подчеркнув, что «Запад 30 лет беспринципно обманывал Россию» и что «руки США и НАТО давно в крови».

Ближе к делу, Николай Викторович Басков. С этого дня ваш процессуальный статус на территории государства Украина — подозреваемый. Иными словами, украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое — лишение свободы. Более того, украинский суд, изучив позицию следствия и прокуратуры, пришёл к выводу о возможности удовлетворения запроса о вашем аресте, — написала Венедиктова.

Она также опубликовала фотографии судебного вердикта в отношении народного артиста об избрании ему меры пресечения. В документе говорится, что обвинения предъявлены по статье 110 Уголовного кодекса Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее суд в Киеве заочно арестовал российского режиссёра Никиту Михалкова по той же статье. Отмечается, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает деятеля культуры в нарушении закона за его высказывания в поддержку военной операции на Украине.

Также прокуратура Украины предъявила обвинения российской телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки. По словам Венедиктовой, после объявления в международный розыск телеведущую может ожидать задержание за пределами РФ с целью выдачи Украине. Причиной санкций в отношении Канделаки называются её высказывания в Telegram-канале, где она посоветовала президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим политикам покинуть страну и вернуть пост свергнутому в результате госпереворота в 2014 году президенту Виктору Януковичу.