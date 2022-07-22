«Перепрошивали мозг»: в ДНР рассказали, чему учили в украинских школах NEWS.ru узнал, как в Донбассе готовятся к новому учебному году

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Историк Артем Ольхин и советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказали NEWS.ru о содержании учебников, по которым до недавнего времени учили детей в украинских школах. По их словам, «авторы книг вместе с запретом русского языка и русских писателей вбивали в юные умы бог знает что». Эксперты сообщили, что в новом учебном году в школах взятых под контроль в ходе спецоперации населённых пунктов ДНР будут введены учебники, по которым учат школьников в России. Что и как изменится в программе преподавания — в нашем материале.

«Продвигалась теория, что Украина — древняя нация, которую пытались уничтожить „москали“»

По словам заместителя министра информации ДНР, старшего преподавателя кафедры отечественной и региональной истории Донецкого национального университета Артема Ольхина, после 1991 года на постсоветском пространстве «под влиянием стран Запада начался пересмотр мировой и отечественной истории». Он напомнил, что эксперты выделяют три концепции трактовки исторических событий: классическую (ее придерживаются по настоящее время Россия, Белоруссия и придерживалась Украина до 2005 года), частично и радикально пересмотренную. Последнюю, отметил Ольхин, взяли на вооружение страны Прибалтики.

В Прибалтике почти сразу после распада СССР начали героизировать так называемых лесных братьев, которые по факту являлись не борцами за свободу, а криминальными элементами. Стали превозносить агента иностранной разведки Степана Бандеру и вводить другие удивительные и нетрадиционные новшества. Пересмотренную историю начали вводить и на Украине в 2005 году, — рассказал NEWS.ru замминистра информации ДНР.

По мнению Ольхина, до прихода на пост президента Украины Виктора Ющенко в 2005 году учебники «были более-менее удобоваримыми». А после начала президентства Ющенко началась «жуткая трансформация школьного материала».

Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Учебник «Атлас Украины» Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru. Учебник «Атлас Украины» Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Учебник «Атлас Украины» Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru. Учебник «Атлас Украины» Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru Учебник «Атлас Украины» Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru. Учебник «Атлас Украины»

Ольхин рассказал, как лично столкнулся с этим процессом, будучи тогда преподавателем истории одной из донецких школ. Он заявил, что в систему образования стали массово внедрять учебники, содержавшие «крайне агрессивные настроения по отношению к России».

Продвигались идеи украинского интегрального национализма, основной тезис которого заключается в том, что Украина — древняя нация, которую на протяжении тысячелетней истории якобы пытались уничтожить «москали». Напрочь игнорируется тот факт, что Украина была искусственно структурирована Михаилом Грушевским (1866–1934. Украинский историк, общественный и политический деятель, революционер. — NEWS.ru), затем идею подхватил Дмитрий Донцов (1883–1973. Теоретик украинского национализма, философ. — NEWS.ru), — говорит замминистра.

По словам Ольхина, Грушевский и Донцов использовали «популярную, но совершенно бездоказательную точку зрения о том, что настоящей Русью якобы является Киев». Нынешняя Россия, согласно этой теории, — не Великая Русь, а территории мордвы, угро-финнов и татар.

«Официальный учебник истории напоминал пособие по психиатрии»

Артем Ольхин напомнил, что именно во время президентства Виктора Ющенко в школьные программы стали внедряться идеи украинского политолога Виктора Бебика. Тот утверждал, что Санкт-Петербург построили украинские казаки, а древнегреческий город Милет основали выходцы из украинского Мелитополя. Того, что во времена основания Милета Мелитополя еще не существовало, автор теории во внимание не принимал.

Вождь гуннов Аттила, по версии Виктора Бебика, — это украинский казак Гатыло. Также Бебик «доказал», что даже египетские пирамиды якобы были построены украинцами.

Согласно теории Бебика, уточнил Ольхин, для «возвращения исторического величия и победы над москалями» украинцам нужно собрать «священные артефакты, которые Гитлер использовал против России».

Напоминает выписку, извините, из пособия по психиатрии. Однако преподавалось в школах и университетах Украины в формате официальной повестки как единственно верная история государства. Просто перепрошивали мозг. Кстати, Бебик является доктором наук, это высшая ученая степень, — говорит Артем Ольхин.

Замминистра информации ДНР отметил, что у специалистов есть много вопросов и к учебникам географии. Ольхин показал журналисту NEWS.ru «карту Украины», напечатанную в одном из них. Желтым цветом на ней «обозначены» территории, на которых, по мнению составителей, проживают этнические украинцы.

Артем Ольхин обратил внимание, что желтым в украинских учебниках отмечена не только нынешняя Украина, но и Кубань, а также некоторые другие российские регионы. По словам эксперта, многие учебные заведения Украины пользовались картами, на которых Курская, Орловская и Белгородская области прописаны «исконно украинскими»: «Курщина», «Орловщина», «Белгородчина».

По этой логике, жители Курска, Орла и Белгорода также являются этническими украинцами, — недоумевает замминистра.

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Почему украинские учебники по литературе переданы в Генпрокуратуру РФ?

После взятия под контроль Мариуполя и Волновахи советник главы ДНР, военный эксперт Ян Гагин собрал в местных школьных библиотеках уцелевшие детские книги, учебники по литературе. Изучив их, он пришел к выводу, что «данные книги, которые массово внедрялись в учебных заведениях Украины, формировали ненависть ко всему русскому».

Например, вот эти детские комиксы. Дети ведь воспринимают мир с помощью образов. В комиксах украинские боевики изображены добрыми и улыбчивыми. А граждане ДНР и россияне выполнены в черно-белом изображении, с хищными и хмурыми лицами. Дается понять, что это враги, — утверждает Гагин.

По его мнению, «воспитание детей на Украине было с младенчества направлено на то, чтобы „новый украинец“ до последней капли крови воевал с Россией». При этом детям не давали никакой альтернативы, считает советник главы ДНР.

Сейчас книги, которые мы изъяли из школьных библиотек Мариуполя и Волновахи, направлены нами в Генеральную прокуратуру ДНР. Часть из них мы передали в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в качестве вещественного доказательства того, что авторы данной литературы разжигают ненависть и вражду. Ведутся экспертные оценки этой литературы, — рассказал он.

Фото: imago stock&people/Global Look Press

Ян Гагин убежден, что специалисты признают данные произведения экстремистской литературой, её официально запретят, а авторов привлекут к уголовной ответственности по соответствующей статье закона.

Ольхин и Гагин подчеркнули, что «было бы опрометчиво относиться негативно ко всему украинскому, так как хороших людей на Украине большинство». Но те, считают эксперты, «запуганы и обмануты». Спикеры сошлись во мнении, что Украине необходимы «нормальные телеканалы и нормальные учебники, что требует срочных реформ в системе образования, воспитания и массовой информации».