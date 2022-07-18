Советник главы ДНР: критика обмена Тайры и других пленных неуместна

Фото: Личный архив Яна Гагина

Ян Гагин

Среди пленных из ДНР и РФ, которых удерживают на Украине, находится много военных специалистов и гражданских, их обмен необходим, заявил NEWS.ru советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя выдачу члена нацполка «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра) украинской стороне. По его словам, обмены проходят «взвешенно и грамотно».

Я не склонен обсуждать, кого на кого меняли. Надо просто понимать, что на той стороне достаточно много наших пленных. Они подвергаются там давлению, кто-то пыткам. Среди них есть военнослужащие, разведчики, гражданские лица. Они должны вернуться домой. Поэтому так называемый обменный фонд необходим, — ответил он на вопрос, была ли необходима выдача Тайры украинской стороне.

По его словам, критика обменов неуместна, поскольку они проходят «грамотно и взвешенно».

Я за то, чтобы российский обыватель, который протестует против каких-то громких обменов, особенно одиозных лиц, понял: обмены происходят взвешенно и грамотно. И каждый обмен равноценен. Я не думаю, что здесь уместна какая-то критика, — добавил он.

Об обмене Тайры стало известно 18 июня, когда в Telegram-канале военного корреспондента Первого канала Ирины Куксенковой появилась информация о том, что украинский парамедик Юлия Паевская, обвиняемая в военных преступлениях, в результате действий властей ДНР была отпущена. По её данным, украинские власти также получили 25 млн рублей, чтобы освободить сына представителя Чечни Мурада Саидова Адама.