Генпрокуратура признала нежелательной работу Bellingcat и The Insider Генпрокуратура признала нежелательной работу СМИ-иноагентов Bellingcat и The Insider

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех иностранных неправительственных организаций, среди которых Bellingcat (организация, исполняющее функции иностранного агента) и The Insider (организация, исполняющая функции иностранного агента). Как сообщается на сайте ведомства, их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия), — сказано в сообщении.

Ведомство направило информацию о принятом решении в Министерство юстиции России для внесения этих НПО в перечень нежелательных. Сейчас в этом перечне значатся 56 организаций.

Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность «Крымской правозащитной группы», которая действует с 2014 года и занимается «мониторингом и документированием нарушений прав человека и военных преступлений в Крыму». В организации отметили, что с 2021 года её сайт заблокирован в Крыму.