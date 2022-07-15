Взрывное устройство сбросили с коптера на библиотеку в Белгородской области

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Взрывное устройство сбросили в районе приграничного села Грайворон в Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Самодельная бомба упала на библиотеку, никто не пострадал, есть небольшие разрушения.

Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения. Сейчас на месте работают следователи и оперативные службы, — написал губернатор.

По его словам, власти регионе в ближайшее время собираются начать восстановительные работы. Сейчас производится оценка причиненного взрывным устройством ущерба.

Ранее стало известно, что в Белгородской области со стороны Украины были атакованы две машины УАЗ с российскими пограничниками. Один, предположительно, обстреляли из стрелкового оружия и гранатомёта, на второй сбросили взрывное устройство с коптера.