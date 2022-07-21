Глава ЛНР Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма, написав об этом в своем Telegram-канале. По его словам, западные интернет-платформы становятся информационным аналогом ракетных систем залпового огня: количество фейков и экстремистских материалов относительно действий на Украине там только увеличивается, несмотря на штрафы и решения суда.

Главным оружием, к сожалению, становится Google. <...> Компания ведет целенаправленную пропаганду терроризма и экстремизма, а значит — просто ни во что не ставит своих пользователей из Луганской Народной Республики. Нам такие информационные прилёты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада, — подчеркнул Пасечник.

Ранее Роскомнадзор составил в отношении Google LLC протокол о повторном неудалении запрещенного контента. Google накажут за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, а также материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Кроме того, Роскомнадзор составил протокол в отношении компании за то, что на площадке есть «материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних», и «контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних». В итоге мировой суд Таганского района Москвы назначил Google административный штраф в размере 21,077 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации.