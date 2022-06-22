Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

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Роскомнадзор составил в отношении Google LLC протокол о повторном неудалении запрещенного контента. Компании грозит штраф от 5% до 10% годового оборота.

22 июня 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Google накажут за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, а также материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Кроме того, Роскомнадзор составил протокол в отношении компании за то, что на площадке есть «материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних» и «контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних».

Всего ведомство зафиксировало 7 тысяч противоправных материалов, которые остаются неудаленными. Ранее Роскомнадзор уже штрафовал за это Google LLC на общую сумму 68 млн рублей.

Ранее Верховный суд РФ отказал Google в пересмотре решения по иску «Царьграда» о блокировке YouТube-канала издания. Компанию обязали восстановить доступ к заблокированному каналу телеканала на площадке, а в случае неисполнения — выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.