Суд наложил на Google второй оборотный штраф более чем в 21 млрд рублей

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Мировой суд Таганского района Москвы назначил Google административный штраф в размере 21,077 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации, сообщает ТАСС. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Признать Google LLC виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП. <...> Назначить компании наказание в виде административного штрафа в размере 21 млрд 77 млн 392 тыс. 318 рублей 80 копеек, — огласил решение мировой судья Тимур Вахрамеев.

Ранее Роскомнадзор составил в отношении Google LLC протокол о повторном неудалении запрещенного контента. Google накажут за распространение недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы РФ, а также материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Кроме того, Роскомнадзор составил протокол в отношении компании за то, что на площадке есть «материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних», и «контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних».