Безусловно, необходимо нанесение ударов по транспортным узлам — это железнодорожные транспортные узлы, дорожные развязки. Чтобы пресечь поставки на Украину из Европы новых вооружений, с которыми мы сейчас сталкиваемся, в частности, в Донецке. Их вы слышите прямо сейчас — то, что ухает, те же так называемые «Три топора» — орудия, поставленные из Европы и США. Нам нужно пресекать каналы поставки и боеприпасов, и самих вооружений. Я надеюсь, что это будет сделано, — сказал Гагин.