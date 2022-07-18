Для того чтобы пресечь поставки европейского вооружения украинским военным, необходимо наносить удары по транспортным узлам противника, заявил советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с NEWS.ru. Отмечается, что благодаря ликвидации сетей поставок удастся снизить интенсивность обстрелов по территории республики.
Безусловно, необходимо нанесение ударов по транспортным узлам — это железнодорожные транспортные узлы, дорожные развязки. Чтобы пресечь поставки на Украину из Европы новых вооружений, с которыми мы сейчас сталкиваемся, в частности, в Донецке. Их вы слышите прямо сейчас — то, что ухает, те же так называемые «Три топора» — орудия, поставленные из Европы и США. Нам нужно пресекать каналы поставки и боеприпасов, и самих вооружений. Я надеюсь, что это будет сделано, — сказал Гагин.
9 июля ВКС России смогли уничтожить в районе населённого пункта Часов Яр ангар, в котором на Украине хранились 155-миллиметровые гаубицы М777 и находились до 30 украинских военнослужащих. Как заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, с этих позиций велись обстрелы Донецка.