Российские военные уничтожили ангар с американскими гаубицами на Украине

Фото: Минобороны РФ

ВКС России смогли уничтожить в районе населенного пункта Часов Яр ангар, в котором на Украине хранились 155-миллиметровые гаубицы и находились до 30 украинских боевиков, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, с этих позиций велись обстрелы Донецка, во время которых в жилых кварталах погибали мирные жители, пишет ТАСС.

В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка, — сказал Конашенков.

Ранее стало известно, что в районе Зеленодольска Днепропетровской области ВКС поразили пункт временной дислокации нацбатальона «Торнадо», было уничтожено более 40 боевиков. Удар наносился высокоточным оружием, удалось также ликвидировать до десяти единиц вооружения и военной техники.

Несколькими днями ранее руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев заявил, что многие сотрудники украинского ГУР ранее были судимы за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования. По его словам, отъявленные рецидивисты спрятались под «крышей» ВСУ. По его словам, этим объясняются бесчеловечные провокации Киева, которые приводят к гибели мирных жителей.