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Бывший президент Украины Ющенко поменял образ

Экс-президент Ющенко отрастил бороду и усы
18:23, 02 января 2022
Бывший президент Украины Ющенко поменял образ Виктор Ющенко Фото: president.ukraine/facebook.com
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Экс-глава Украины Виктор Ющенко решил изменить образ и отрастил усы и бороду. Супруга Екатерина Ющенко, директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины, выложила совместную новогоднюю фотографию в Facebook, где у Ющенко виднеются седые усы и борода.

С Новым годом, пан-господарь! — подписала фотографию на украинском Екатерина Ющенко.

Ранее дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС, Юлия в своём Instagram опубликовала фотографию с отцом. Глава Минобороны одет в несвойственную для себя прежде одежду — джинсовую куртку, светлые джинсы и белые кроссовки. На руках он держит свою маленькую внучку.

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