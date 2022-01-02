Бывший президент Украины Ющенко поменял образ

Фото: president.ukraine/facebook.com

В Латвии заявили, что в стране было возбуждено более 50 уголовных дел о фальшивых вакцинациях от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Государственной полиции республики. Дополнительно под подозрением о поддельных сертификатах проходят больше 100 человек.

В делопроизводстве Государственной полиции в настоящее время находятся 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации, а также начато 76 проверок, связанных с фиктивной вакцинацией и подделкой сертификатов, — говорится в...