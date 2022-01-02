Бывший президент Украины Ющенко поменял образ

Экс-глава Украины Виктор Ющенко решил изменить образ и отрастил усы и бороду. Супруга Екатерина Ющенко, директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Ассоциации сомелье Украины, выложила совместную новогоднюю фотографию в Facebook, где у Ющенко виднеются седые усы и борода.
С Новым годом, пан-господарь! — подписала фотографию на украинском Екатерина Ющенко.
Ранее дочь министра обороны России Сергея Шойгу, директор Центра психологической помощи МЧС, Юлия в своём Instagram опубликовала фотографию с отцом. Глава Минобороны одет в несвойственную для себя прежде одежду — джинсовую куртку, светлые джинсы и белые кроссовки. На руках он держит свою маленькую внучку.